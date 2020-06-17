Karaman'da ikinci OSB yolu asfaltlanıyor - Son Dakika

Karaman'da ikinci Organize Sanayi Bölgesi yolunda düzenleme ve asfaltlama çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, yaptığı yazılı açıklamada, ikinci OSB yolunun en çok kullanılan yollardan biri olduğunu belirtti.

Yaklaşık 5 kilometre uzunluğundaki yolun yıllardır bakımsız olduğunu ifade eden Kalaycı, şunları kaydetti:

"İkinci OSB yolu yoğun olarak kullanılan bir hat olduğu için buranın asfaltlanmasıyla ilgili çok yoğun talepler vardı. Şehrin kanayan yaralarından birisi olan bu yolun hem iyileştirilmesi hem de asfaltlanmasıyla ilgili bir düzenleme planı yaptık. Ekiplerimiz çalışmalara başladı. Çözüm odaklı belediyecilik ilkesiyle hemşehrilerimizin taleplerini yerine getirmeye ve şehrimizin ihtiyacı doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz."