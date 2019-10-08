Son Dakika Haberleri: Karaman'da İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu toplantısı
Son Dakika Güncel Karaman'da İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu toplantısı

Karaman'da İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu toplantısı

1 saat önce

Karaman'da İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Vali Fahri Meral, başkanlığında toplandı.

Karaman'da İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu toplantısı, System.String[]

Karaman'da İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Vali Fahri Meral, başkanlığında toplandı.


Vali Fahri Meral, İçişleri Bakanlığı tarafından 2019 yılının "Afetlere Hazırlık Yılı" olarak ilan edildiğini belirterek, "Afet acil durumlarda müdahale faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi için planlamanın son derece önemli olduğunu ifade etti.


Meral, Karaman İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu üyelerinin kurumlarınca Karaman Afet Müdahale Planı (KAMP) kapsamında daima hazır bulunmasının yanı sıra afet ve acil durumlarda tüm kurumların personelleri ile birlikte görev ve sorumlulukların farkında olmalarının önemli olduğunun altını çizdi. Gerçekleştirilen toplantıya, Vali Fahri Meral'in yanı sıra Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Vali Yardımcısı Hacı İbrahim Türkoğlu, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İsmail Şahin, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mehmet Gümrah ile koordinasyon kurulunun diğer üyeleri katıldı. - KARAMAN

İçişleri Bakanlığı, Jandarma, Karaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 03:59 Kaynak: İHA
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