Karaman'da il genelinde yol yapım çalışmaları ara vermeden sürüyor - Son Dakika

Karaman Belediyesi'ne bağlı ekipler, Beyazkent Mahallesi'nde yaşayan vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak için Seyir terasları önünden 1014. Sokağa yeni bağlantı yolu açtı. Oldukça sarp olan arazi, dolguyla tesviye edilerek sıcak asfaltla kaplandı. Bununla birlikte sebze hali mevkiinde yol yapım ve asfalt çalışması yapılırken, Tekmarsan da ise sanayinin güney ve batı cephesindeki yollar yirmi metreye çıkarılarak asfaltlandı.

Öte yandan kavşaklarda, trafiği rahatlatmak adına peyzaj ve düzenleme çalışmaları devam ediyor. İbrahim Öktem Caddesi'nden devlet hastanesine dönen kavşak araçların geçişini kolaylaştırmak için genişletildi. Mumlu kavşağa kadar olan kısımda da yeşil bant uygulaması yapılıyor.