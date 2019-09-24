Karaman'da İl İdare Şube Başkanları Toplantısı yapıldı

Karaman'da İl İdare Şube Başkanları toplantısı Vali Fahri Meral'in başkanlığında gerçekleştirildi.



Vali Meral, valilik binasında düzenlenen toplantıda, resmi yazışmalar konusunun hassasiyetle takibinin yapılarak herhangi bir gecikme ve aksaklığın yaşanmaması konusunda uyarılarda bulundu.



Bağımlılıkla mücadelenin önemine değinen Meral, ülke ve gençliğin en büyük sorunlarından birisi olan madde bağımlılığı konusunda kurum müdürlerinden gerekli hassasiyetin gösterilmesini istedi.



Meral ayrıca, vatandaşların kamu kurum ve kuruluşlarından daha kaliteli ve sağlıklı hizmet alabilmelerinin önemli olduğunu belirterek, verilen tüm hizmetlerde vatandaş memnuniyetinin esas alınmasını ve buna yönelik olarak kurumlarda çalışan personelin tutum ve davranışlarının yanı sıra çözüm odaklı bir anlayışla çalışılması konusunda kurum müdürlerini uyardı.