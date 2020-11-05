Karaman'da İl İdare Şube Başkanları Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Karaman'da, Vali Vekili Kamuran Mustafa Ballı başkanlığında İl İdare Şube Başkanları Toplantısı yapıldı.

Piri Reis Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Ballı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelenin etkin bir şekilde yürütüldüğünü belirtti.

Yaşanan bu zorlu sürecin atlatılmasında vatandaşların alınan tedbirlere ve belirlenen kurallara uymalarının önemli olduğunu ifade eden Ballı, salgının önlenebilmesi için vatandaşların bilhassa kalabalık yerlerden uzak durmaları, kontrollü sosyal hayat döneminin temel şartları olan fiziki mesafenin korunması, temizlik ve maske kurallarına uyulmasının yanı sıra bu dönemde özellikle ev ziyaretlerinden bilhassa kaçınmaları konusunda duyarlı ve tedbirli olmaları uyarısında bulundu.

İl Müdürlerinden Kovid-19 tedbirleri kapsamında kurum ve kuruluşlarda çalışan personelin çalışma saatlerini düzenleyen uzaktan/dönüşümlü çalışma veya esnek çalışma modelinin etkinliği ve uygunluğu hakkında görüşlerini alan Ballı, belirlenen çalışma modeli hakkında sağlıklı bir karar alınabilmesi için il müdürlerinden konuya ilişkin görüş ve önerilerini valiliğe göndermelerini istedi.