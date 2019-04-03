Karaman'da İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Yapıldı

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulunun 2019 yılı 2. Olağan toplantısı Vali Fahri Meral başkanlığında yapıldı.

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulunun 2019 yılı 2. Olağan toplantısı Vali Fahri Meral başkanlığında yapıldı.



Toplantı, Çalışma ve İş Kurumu yetkililerinin yaptığı sunumun ardından, 14 Ocak 2019 tarihli ve 2019/1 sayılı İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu (İİMEK) toplantı kararlarının gerçekleşme durumu, Engelli ve Eski Hükümlü Kendi İşini Kurma Projeleri, Çocuk İşçiliği ile Mücadele (Mevsimlik Gezici Tarım İşçileri) ve Kadın İstihdamının Arttırılması ile KMÜ Genel Sekreterliğinin "Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı" kurslarının açılması önerisi ele alındı.



Toplantı, katılımcıların görüş ve önerilerin alınmasıyla sona erdi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Devletten İşverene Her İşçi İçin 3 Bin 134 Lira Destek

Murat Gezer, Jet Kazasında Hayatını Kaybeden Nişanlısı Mina Başaran'la Anıları Tablo Yaptırdı

Son Dakika! Yapılan İtirazlar Sonrası İstanbul'un 17 İlçesinde Oylar Yeniden Sayılıyor

Komünist Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu, Devir İşlemini Tüm Türkiye ile Paylaştı