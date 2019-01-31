Son Dakika Haberleri: Karaman'da "İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı"

Karaman'da "İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı"

1 saat önce

Karaman Valisi Fahri Meral başkanlığında, kamu yatırımları ile sorunların çözümüne ilişkin görüş ve önerilerin ele alındığı "İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı" yapıldı.

Karaman'da
Karaman Valisi Fahri Meral başkanlığında, kamu yatırımları ile sorunların çözümüne ilişkin görüş ve önerilerin ele alındığı "İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı" yapıldı.

Karaman Valiliği toplantı salonunda gerçekleştirilen programda konuşan Vali Meral, 31 Aralık 2018 tarihi itibariyla mahalli idarelerin de yatırımları dahil olmak üzere toplam 355 adet proje üzerinde çalışıldığını söyledi.

Bu projelerinin toplam tutarının 3 milyar 819 milyon 906 bin lira olduğunu anlatan Meral, 355 projeden 161'ininse tamamlandığını kaydetti.

Meral, 142 projenin devam ettiğini, 38 projeye ise ilerleyen süreçte başlanacağını ifade etti.

Gerçekleştirilen toplantının devamında yatırımcı kuruluşların bölge temsilcileri tek tek söz alarak 2018 yılı içerisinde il genelinde yapımı tamamlanan ve devam eden projelere ilişkin sunumlarını gerçekleştirdiler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 11:54 Kaynak: AA

Aralık, Karaman Valiliği, Karaman, Güncel
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