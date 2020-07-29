Karaman'da İl Koordinasyon Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Karaman'da 2020 yılının üçüncü İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Piri Reis Kültür Merkezinde gerçekleştirilen toplantıya, Vali Mehmet Alpaslan Işık'ın yanı sıra Vali Yardımcısı Vekili Yıldıray Malğaç, ilçe kaymakamları, ilçe ve belde belediye başkanları, yatırımcı kuruluşların bölge ve il temsilcileri ile koordinasyon kurulunun diğer üyeleri katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Vali Işık, yaklaşık 4 ay sonra yeniden yapılan koordinasyon kurulu toplantısının Karaman için hayırlı olması dileklerinde bulundu.

İl genelinde yürütülen proje ve yatırımların ele alındığı toplantıda yatırımcı kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri tarafından yürütülen projelerle ilgili sunumların yapılması ile koordinasyonu gerektirecek konular ele alındı.

Toplantıda 30 Haziran 2020 tarihi itibariyle Karaman il genelinde toplam 177 proje üzerinde çalışıldığı ve 33 projenin tamamlandığı,100 projenin devam ettiği, 3 projeye henüz başlanmadığı, 38 projenin ihale aşamasında olduğu ifade edildi.

Fiziki gerçekleşmenin yüzde 50 oranında olduğu, parasal gerçekleşmenin ise yüzde 58 olduğu belirtilen toplantıda, toplam proje tutarının 3 milyar 645 milyon 499 bin 907 lira, 2020 yılı harcamasının ise 243 milyon 935 bin 911 lira olarak gerçekleştiği açıklandı.