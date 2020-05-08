Karaman'da İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplandı - Son Dakika

Karaman'da, Vali Fahri Meral başkanlığında İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplandı.



Meral, valilik toplantı salonunda, alınan kararların etkinliği ve il genelinde uygulanmasının son derece önemli olduğunu belirtti.



Alınan tedbirler doğrultusunda Karaman genelinde sürecin iyiye doğru gittiğini ve bu sürecin tamamen atlatılabilmesi için kurallara uyum ile birlikte zaman ve sabır gerektiğini ifade eden Meral, alınan tedbir ve önlemlere vatandaşların hassasiyet ve titizlikle uymasının sürecin daha sağlıklı atlatılması adına önemli olduğunu dile getirdi.



Meral, yayımlanan genelge doğrultusunda açılması kararlaştırılan bazı iş yerleri ile ilgili tedbirlerin uygulanması için ilgili kurumlar tarafından denetimlerin aralıksız yapılması konusunda uyarılarda bulundu.



Toplantıya, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, İl Sağlık Müdürü Dr. Adnan Kurşun, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Türkmen Hacıhaliloğlu, İl Tarım ve Orman Müdürü Abdullah Kaya, Serbest Tabip Op. Dr. Gültekin Akküçük ve Eczacı Azime Kağnıcı katıldı.