Karaman'da ilçe milli eğitim müdürleri toplantısı - Son Dakika

Karaman İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, 5 ilçe milli eğitim müdürü ve il milli eğitim yöneticilerinin katılımıyla değerlendirme toplantısı düzenledi.

Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğünden ilçelerle kurulan uzaktan bağlantı yoluyla gerçekleşen toplantıda, okul ve kurumların yıl sonu işlemleri, uzaktan eğitim, taşıma merkezleri, telafi eğitimi, okul ve kurum tadilat, onarım ve bakım işlemleri, destekleme ve yetiştirme kursları, yönetici, öğretmen ve personel yer değişikliği ve atama işlemleri, ödül işlemleri, zümre toplantıları, özel eğitim iş ve işlemleri, yerel ve ulusal projeler ile yakın zamanda yayımlanan kurumsal sosyal medya kullanım kılavuzuna ilişkin konularda bilgilendirmeler ve değerlendirmeler yapıldı.

Toplantıda ayrıca gündemde yer alan Ulusal Destekleme Programı (UDEP) kapsamında yürütülmesi planlanan faaliyetlerin, bu kapsamda ele alınması gereken yaş ve seviye grupları ile ihtiyaçlar doğrultusunda telafi eğitimine hazırlık yapılması, tasarım ve beceri atölyelerinin kurulumu ve işleyişinin eğitime katkıları ile ilgili son durum bilgileri paylaşıldı.

Olağan dışı sürece rağmen ekip ruhu anlayışıyla çalışmaların aksamadan yürütüldüğünü ifade eden İl Müdürü Mehmet Çalışkan, çalışmalarının en verimli şekilde gerçekleştirilmesinde emeği geçen tüm yöneticilere, öğretmenlere ve milli eğitim personeline katkıları nedeniyle teşekkür etti.