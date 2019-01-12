Karaman'da İlk Yardım Eğitim Merkezi Açıldı
1 saat önce
Karaman İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde kurulan İlk Yardım Eğitim Merkezi'nin açılışı yapıldı.
Karaman
İbn-i Sina
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
bünyesinde kurulan İlk Yardım Eğitim Merkezi'nin açılışı yapıldı.
İl Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Kuntoğlu
, açılış öncesi yaptığı konuşmada, iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde kurulan İlk Yardım Eğitim Merkezi'nde kursiyer öğretmenlerin aldıkları eğitimin ardından sınava tabi tutulacağını belirtti.
Sınavda başarılı olan öğretmenler İlk Yardımcı Sertifikası ve İlk Yardımcı Kimlik Kartına sahip olacağını ifade eden Kuntoğlu, "Bu eğitimlerde, bir okul ya da kurumda iş kazası olmaması için neler yapılması gerektiği konusunda bilgiler verilerek ilk yardım esnasında temel yaşam desteğinin en doğru şekilde yapılması sağlanmış olacak. Merkezin açılında emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.
İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Arslan
ise birçok insanın ilk yardım eğitimi eksikliğinden ve acil durumlarda uygulanan yanlış yöntemlerden dolayı mağduriyetlere maruz kalabildiğini belirterek, verilen eğitimlerle büyük oranda bu sorunun üstesinden gelinebileceğini aktardı.
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 11:14 Kaynak: AA
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