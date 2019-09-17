Son Dakika Haberleri: Karaman'da "İlköğretim Haftası" kutlandı
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Karaman'da "İlköğretim Haftası" kutlandı

2 saat önce

Karaman'da "İlköğretim Haftası", düzenlenen törenle kutlandı.

Karaman'da

Karaman'da "İlköğretim Haftası", düzenlenen törenle kutlandı.


Tören, İl Milli Eğitim Müdürü Abdurrahman Kurt'un Cumhuriyet Parkı'ndaki Atatürk büstüne çelenk bırakmasıyla başladı.


Tören daha sonra Anafartalar ilkokulu bahçesinde devam etti.


Karaman Valisi Fahri Meral, burada yaptığı konuşmada, yeni bir eğitim öğretim yılının daha başlamasının sevinç, umut ve heyecanı içerisinde olduklarını söyledi.


Eğitimin insanın kendine ve hayatın anlamlandırılmasını sağlayan, varoluş sürecine yön tayin eden en önemli unsurlarından birisi olduğunu ifade eden Meral, şunları kaydetti:


"Aileden başlayan eğitim sürecinin planlı bir nitelik kazandığı kurumlar ise okullardır. Bireylerin yaşam şartlarının yanı sıra toplumların gelişmişlik düzeyi de eğitim ile doğru orantılıdır. Zira eğitimden kastedilen tek şey, akademik kazanımlar edinmiş insanlar yetiştirmek değildir. Yetenekleri keşfedilmiş, yarar sağlayan; bilim teknoloji, sanat, kültür ve spor dünyasına katkıda bulunan erdemli insanlar kazandırmaktır."


Çeşitli gösterilerin ardından 4. sınıf öğrencileri 1. sınıf öğrencilerine hoş geldiniz çiçeği verdi.

Törene, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, İl Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar, daire müdürleri ile öğrenciler katıldı.

Abdurrahman Kurt, Cumhuriyet Parkı, Karaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 01:46 Kaynak: AA
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