Karaman'da İmam-Hatip Okulları Haftası kutlandı

Karaman Önder İmam Hatipliler Derneği Karaman şubesi tarafından İmam-Hatip Okulları Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.

Karaman Genç Önder İmam Hatipliler Derneği Başkanı Nursi Talha Yıldırım, Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte vatan, millet ve bayrak için yine küresel güçlere karşı bir mücadele verildiğini söyledi.



"Küresel emperyalist güçlerin kucağındaki terör yapılanmalarına karşı bir mücadele veriyoruz" diyen Yıldırım, şunları kaydetti:



"Allah'ın izniyle bu harekatla tüm terör örgütlerini kökünden kazıyacağız. Fırat'ın doğusu ve batısı bütün teröristlerden ve maşalardan temizlenecek Allah'ın izniyle. Türkiye'ye yöneltilen tehditlere Türk milleti ve sivil toplumu, bir ve beraber olarak en güzel cevabı veriyor, vermeye de devam edecektir. Bizler İmam-Hatipliler olarak Karaman olarak askerimizin yanındayız. Bu tehditler karşısında bu güzel vatanın bir ferdi olarak, Türkiye'nin geleceği için daha çok çalışacak, daha çok üreteceğiz. Gün sessiz kalma değil, milli birlik ruhuyla, bir ve beraber olarak ses verme günüdür."



Konuşmaların ardından, Suriye'de görev yapan askerler için Fetih Suresi okundu, dua edildi.