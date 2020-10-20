Karaman'da iş insanlarından uzaktan eğitim gören öğrencilere tablet desteği - Son Dakika

KARAMAN'da pandemi döneminde uzaktan eğitime destek olmak isteyen iş insanları, öğrencilerin kullanması için 400 tablet bilgisayar hediye etti.

Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyette bulunan iş insanları, pandemi nedeniyle uzaktan eğitim gören öğrencilere destek olmak için 400 tablet bilgisayar aldı. OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kemal Boynukalın ve beraberinde heyet, tabletleri dağıtılması için Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık'a teslim etti. Vali Mehmet Alpaslan Işık, iş insanlarının desteğinin birlik ve beraberliğin güzel bir örneği olduğunu belirterek, "Ülke ve milletimizin menfaatleri doğrultusunda kurum ve kuruluşların zor zamanlardaki işbirliklerine tarihi süreçte defalarca şahit olduk. Salgın döneminde diğer ülkelerde yaşanan sıkıntılara rağmen milletimiz, ülkemizde biz bize yetecek vefa örnekleri sergiledi. Bugün iş insanlarımızın göstermiş olduğu duyarlılık da bunun en güzel örneklerindendir. İlimiz eğitim öğretimine sağladığı katkılardan dolayı öğrencilerimiz adına teşekkür ederim" dedi.