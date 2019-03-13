Son Dakika Haberleri: Karaman'da İş Kazası: 1 Ölü

Karaman'da İş Kazası: 1 Ölü

1 saat önce

Karaman'da mermer ocağında meydana gelen iş kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Karaman'da İş Kazası: 1 Ölü, System.String[]
Karaman'da mermer ocağında meydana gelen iş kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Kızıllarağini köyündeki bir mermer ocağında taş kesmede kullanılan makinenin kopan çelik halatı, işçilerden Ali Rıza Yumrukaya'ya çarptı.

Olay yerinde hayatını kaybeden işçinin cesedi, yapılan incelemenin ardından Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 06:01 Kaynak: AA

Karaman, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mansur Yavaş'ın Sahte Senet Davasında, Adli Tıp Kurumu Raporu Ortaya Çıktı: İmzalar İş Adamı Kesgin'e Ait Değil İş Adamı Sandığı Sevgilisi Tarafından Hamileyken Terk Edilen Oyuncu Berrak Onay, İlk Kez Konuştu

Aleyna Tilki'nin, Bennu Gerede'nin Oğlu Dilan Erkaya'yı, Sevgilisinden Ayırdığı İddia Edildi İşe Alınmayınca Üst Geçide Çıkarak İntihara Kalkıştı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.3.2019 19:13:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karaman'da İş Kazası: 1 Ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]