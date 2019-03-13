Karaman'da İş Kazası: 1 Ölü
1 saat önce
Karaman'da mermer ocağında meydana gelen iş kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
Karaman
'da mermer ocağında meydana gelen iş kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Kızıllarağini köyündeki bir mermer ocağında taş kesmede kullanılan makinenin kopan çelik halatı, işçilerden Ali Rıza Yumrukaya'ya çarptı.
Olay yerinde hayatını kaybeden işçinin cesedi, yapılan incelemenin ardından Karaman Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 06:01 Kaynak: AA
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