Son Dakika Haberleri: Karaman'da iş yerinden hırsızlık iddiası
Son Dakika Güncel Haber

Karaman'da iş yerinden hırsızlık iddiası

1 saat önce

Karaman'da bir iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayı güvenlik kameralarına yansıdı.

Karaman'da bir iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayı güvenlik kameralarına yansıdı.

Tapduk Emre Mahallesi Halil Cin Caddesi üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunun oto yıkama bölümünde kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi oto yıkama kumbarasının içinde bulunan bozuk paraları aldıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Olay anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde istasyonun oto yıkama bölümüne gelen bir kişi, etrafta kimsenin olup olmadığını kontrol ettikten sonra oto yıkamanın kumbarasına doğru yöneliyor. Daha sonra güvenlik kameralarının kendisini çektiğini fark eden şüpheli, kameraların bulunduğu yere tırmanarak kamerayı yukarıya doğru kaldırıyor. Şüphelinin kumbaradaki bozuk paraları aldıktan sonra olay yerinden hızla uzaklaştığı yer alıyor.

Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Karaman'da iş yerinden hırsızlık iddiası

Karaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 06:45 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji'den çok sayıda kente sağanak yağış uyarısı
Ceren Damar'ın babasından dikkat çeken açıklama: İntihar mektubu olaydan sonra yazıldı Kafası ve parmakları büyük olduğu için küçük kızı okula almadılar Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ABD'de Trump tarafından verilen yemeğe katıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.9.2019 19:53:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karaman'da iş yerinden hırsızlık iddiası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]