Karaman'da işçi servisi devrildi: 16 yaralı
1 saat önce
Karaman'da servis midibüsünün devrilmesi sonucu 16 işçi yaralandı.
Karaman Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 10:54 Kaynak: AA
'da servis midibüsünün devrilmesi sonucu 16 işçi yaralandı.
Recep Öztürk yönetimindeki 70 HE 278 plakalı servis midibüsü, Karaman-Ereğli kara yolunun 5. kilometresinde yoldan çıkarak devrildi.
Kazada Karaman Organize Sanayi Bölgesi
'nde (OSB
) faaliyet gösteren bisküvi fabrikasında çalışan 16 işçi yaralandı.
Kent merkezindeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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