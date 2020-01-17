Karaman'da işçi servisi devrildi: 9 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Karaman'da işçi servisi devrildi: 9 yaralı - Son Dakika

Karaman'da işçi servisi devrildi: 9 yaralı

6 saat önce

Karaman'da bir bisküvi fabrikasına ait işçi servisinin yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.

Karaman'da işçi servisi devrildi: 9 yaralı, System.String[]

Karaman'da bir bisküvi fabrikasına ait işçi servisinin yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.


Kaza, sabah saat 07.45 sıralarında Ayrancı ilçesi Ağızboğaz mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karaman'daki bir bisküvi fabrikasının işçilerini taşıyan ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen 07 UU 545 plakalı minibüs, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü ile birlikte 9 işçi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kaldırıldıkları Ayrancı Sağlık Ocağında tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARAMAN

Karaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 10:43 Kaynak: İHA
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