Son Dakika Haberleri: Karaman'da İşçi Servisi ile Tır Çarpıştı: 5 Yaralı

Karaman'da İşçi Servisi ile Tır Çarpıştı: 5 Yaralı

1 saat önce

Karaman'da işçileri taşıyan otobüs ile tırın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Karaman'da İşçi Servisi ile Tır Çarpıştı: 5 Yaralı, System.String[]
Karaman'da işçileri taşıyan otobüs ile tırın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Murat Akbaş idaresindeki 70 FV 662 plakalı işçileri taşıyan otobüs, Ayrancı-Ereğli kara yolunun 10. kilometresinde, Murat Bilgiç'in kullandığı 33 CPP 87 plakalı tır ile çarpıştı.

Kazada, sürücü Akbaş ve otobüste bulunan 4 işçi yaralandı.

Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 02:04 Kaynak: AA

İşçi, Karaman, Güncel
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