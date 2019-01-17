Karaman'da İşçi Servisi ile Tır Çarpıştı: 5 Yaralı
1 saat önce
Karaman'da işçileri taşıyan otobüs ile tırın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Karaman
'da işçileri taşıyan otobüs ile tırın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Murat Akbaş
idaresindeki 70 FV 662 plakalı işçileri taşıyan otobüs, Ayrancı-Ereğli kara yolunun 10. kilometresinde, Murat Bilgiç
'in kullandığı 33 CPP 87 plakalı tır ile çarpıştı.
Kazada, sürücü Akbaş ve otobüste bulunan 4 işçi yaralandı.
Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 02:04 Kaynak: AA
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