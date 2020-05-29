Karaman'da işçi servisiyle ticari taksi çarpıştı: 11 yaralı - Son Dakika

Yaralılar, ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesine ve özel hastaneye kaldırıldı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen midibüsün sürücüsü ile araçtaki 10 kişi yaralandı.

Karaman 'da işçi servisiyle ticari taksinin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

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