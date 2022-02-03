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Karaman'da işçileri taşıyan minibüs devrildi, 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Karaman'da işçileri taşıyan minibüs devrildi, 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

03.02.2022 11:36
Karaman'da işçileri taşıyan minibüs devrildi, 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Karaman'da işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Karaman'da işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Mehmet Kızıltaş yönetimindeki 70 ED 102 plakalı işçi taşıyan minibüs, Karaman-Karapınar kara yolunun 35. kilometresinde devrildi.

Sürücü Kızıltaş, kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Minibüsteki Osman R, Selman Ö, Sami A, Mehmet A. ve İlyas S. yaralandı.

Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü Kızıltaş'ın cenazesi, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Minibüsün bölgedeki bir taş ocağında çalışan işçileri taşıdığı öğrenildi.

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Araştırma, Minibüs, Karaman, işçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karaman'da işçileri taşıyan minibüs devrildi, 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karaman'da işçileri taşıyan minibüs devrildi, 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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