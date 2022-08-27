Karaman'daki cinayetin şüphelisi İzmir'de yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Karaman'daki cinayetin şüphelisi İzmir'de yakalandı

27.08.2022 12:59
Karaman'daki cinayetin şüphelisi İzmir'de yakalandı

Karaman'da işlenen cinayetin şüphelisi polisin titiz çalışması sonucu İzmir'de yakalandı.

Karaman'da işlenen cinayetin şüphelisi polisin titiz çalışması sonucu İzmir'de yakalandı. Karaman'a getirilerek adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 14 Haziran'da galericiler sitesinde iki grup arasında yaşanan silahlı kavganın ardından bir kişinin ölümüyle sonuçlanan olaydan sonra kaçan şüpheli E.K'yi yakalamak için özel bir ekip kurdu. 73 gün boyunca E.K'nin izini süren ekip, şüphelinin İzmir'de olduğunu belirledi. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ile yapılan ortak operasyonla şüpheli saklandığı evde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Karaman'a getirilen şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edilen E.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay

14 Haziran'da Karaman- Konya yolu üzerinde bulunan Galericiler Sitesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, Ramazan Erbay ve Ö.K. silahla vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanmıştı. Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ramazan Erbay tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - KARAMAN

YORUMLAR
500
Sahte paralarla polise yakalanan kişi gözaltında Sahte paralarla polise yakalanan kişi gözaltında İzmir'den Aile Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'ne Tepki: 'Hekim ve Hemşirelere 'Susun, Sesinizi Çıkarmayın, Çok Hasta Bakın' Deniliyor' İzmir'den Aile Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'ne Tepki: 'Hekim ve Hemşirelere 'Susun, Sesinizi Çıkarmayın, Çok Hasta Bakın' Deniliyor'
Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Karaman, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Karaman'daki cinayetin şüphelisi İzmir'de yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:16 Tuğba Ekinci, tutuklanan Gülşen'in tahliyesi için sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Bebesi var
11:54 Dışişleri Bakanlığı, Macron'un Türkiye'yi hedef alan sözlerine tepki gösterdi: Sömürgeci geçmişinizle yüzleşin
11:32 Şarkıcı Ege ve Cem yılmaz asker arkadaşı çıktı! İşte 21 yıl öncesine ait o fotoğraf
11:06 CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Bay Kemal'in köstebeği kim?" başlıklı habere cevap verdi: Biraz kafa çalıştırın
11:05 Bursa'da kan donduran olay! Kız çocuklarını kaçırıp iki gün şiddet uyguladılar
11:02 Gaziantep'e göreve giden uzman çavuş, kafasından vurulmuş halde ölü bulundu!
10:52 Hakan Ural canlı yayında tutuklanan Gülşen'i topa tuttu: Maşa gibi kullanılıyorsun
10:36 Dünya basını Gülşen'in tutuklanmasını konuşuyor! İşte o haberler
10:35 Etiler'de sokak ortasında öldürülen genç intikam cinayetine kurban gitmiş!
10:22 Samsun Kasaplar Odası Başkanı'ndan, vatandaşa 'ucuz et' uyarısı: 100 TL'ye kıyma satabiliyorsanız, o ette bir şeyler aramak lazım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2022 12:59:38. #1.12#
SON DAKİKA: Karaman'daki cinayetin şüphelisi İzmir'de yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement