Karaman'da İsrail, araç konvoyuyla protesto edildi - Son Dakika

KARAMAN'da yaklaşık 500 aracın katıldığı konvoyla, İsrail'in Filistin'e saldırıları protesto edildi.

Anadolu Gençlik Derneği ve Karaman Filistin Platformu üyeleri bugün yurt genelinde olduğu gibi kentte saat 18.00'de Piri Reis Kültür Merkezi önünde, Filistin'e saldıran İsrail'i protesto etmek için bir araya geldi. Kuran'ı Kerim ve duaların okunmasının ardından yaklaşık 500 aracın katıldığı konvoy eşliğinde, şehir turu atılarak saldırılar protesto edildi.

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