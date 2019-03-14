Son Dakika Haberleri: Karaman'da "İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma" Yarışması

Karaman'da "İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma" Yarışması

1 saat önce

Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce "İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma" yarışması düzenlendi.

Karaman'da
Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce "İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma" yarışması düzenlendi.

İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinlikleri kapsamında Nefise Sultan, Hatuniye ve Karaman Kız Yurtları arasında düzenlenen yarışmaya 40 öğrenci katıldı.

Karaman Yurdu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen yarışmada 9 öğrenci finale kaldı.

Nefise Sultan Kız Yurdu öğrencilerinden Eda Şeçil'in birinci, Hatuniye Kız Yurdu'ndan Sümeyye Küçüktunca'nın ikinci, Nefise Sultan Kız Yurdu'ndan Fatma Nur Çağsak'ın ise üçüncü olduğu yarışmada, dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Programa, Karaman Valisi Fahri Meral ve eşi Zehra Meral, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, yurt müdürleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 05:23 Kaynak: AA

Mehmet Akif Ersoy, Karaman, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yeni Satın Aldığı Otomobiliyle Kaza Yaptı, Kaskosunu Sordu Kız Arkadaşının Babasını Vuran Şüpheli Yakalandı

Son Dakika! Bilgi Üniversitesi, İlbak Holding'e Satıldı İmamoğlu, Vatandaşın, "Onlar Cennet Vaat Ettiler, Siz Niye Vaat Etmediniz" Sorusuna Böyle Yanıt Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.3.2019 18:25:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karaman'da "İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma" Yarışması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]