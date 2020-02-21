Karaman'da jandarma'dan tarihi eser operasyonu - Son Dakika

Karaman'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda tarihi eser ve kazıda kullanılan malzeme ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına aldı.



Edinilen bilgiye göre, Karaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, merkeze bağlı Pınarbaşı köyünde 2 kişinin izinsiz tarihi eser aradıkları yönünde ihbar aldı. Çakırbağ ile Pınarbaşı köy yolu üzerinde şüpheli şahısların içinde bulunduğu aracı durdurarak arama yapan jandarma, 13 adet sikke, 13 adet obje, 2 adet yüzük olmak üzere toplam 28 parça tarihi eser niteliği olduğu değerlendirilen malzeme ile birlikte 2 adet detektör, 3 adet çapa, 2 adet çekiç 1 adet el feneri ele geçirdi. Gözaltına alınan K.L. ve A.T. ifadeleri alınmak üzere Karaman İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. - KARAMAN