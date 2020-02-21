Karaman'da jandarma'dan tarihi eser operasyonu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Karaman'da jandarma'dan tarihi eser operasyonu - Son Dakika

Karaman'da jandarma'dan tarihi eser operasyonu

6 saat önce

Karaman'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda tarihi eser ve kazıda kullanılan malzeme ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına aldı.

Karaman'da jandarma'dan tarihi eser operasyonu, System.String[]

Karaman'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda tarihi eser ve kazıda kullanılan malzeme ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına aldı.


Edinilen bilgiye göre, Karaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, merkeze bağlı Pınarbaşı köyünde 2 kişinin izinsiz tarihi eser aradıkları yönünde ihbar aldı. Çakırbağ ile Pınarbaşı köy yolu üzerinde şüpheli şahısların içinde bulunduğu aracı durdurarak arama yapan jandarma, 13 adet sikke, 13 adet obje, 2 adet yüzük olmak üzere toplam 28 parça tarihi eser niteliği olduğu değerlendirilen malzeme ile birlikte 2 adet detektör, 3 adet çapa, 2 adet çekiç 1 adet el feneri ele geçirdi. Gözaltına alınan K.L. ve A.T. ifadeleri alınmak üzere Karaman İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. - KARAMAN

Jandarma, Karaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 01:19 Kaynak: İHA
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