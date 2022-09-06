Karaman'da jandarma ekipleri yılkı atları için belirlenen alana kaya tuzu bıraktı - Son Dakika
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Karaman'da jandarma ekipleri yılkı atları için belirlenen alana kaya tuzu bıraktı

06.09.2022 16:40
Karaman'da jandarma ekipleri yılkı atları için belirlenen alana kaya tuzu bıraktı

Karaman'da jandarma ekipleri, Karadağ'da bulunan yılkı atlarının tuz ihtiyacının karşılanması için belirlenen alana kaya tuzu bıraktı.

Karaman'da jandarma ekipleri, Karadağ'da bulunan yılkı atlarının tuz ihtiyacının karşılanması için belirlenen alana kaya tuzu bıraktı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığının çevrenin, doğanın ve yaban hayatının korunması için çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

Karadağ'da yaşayan yılkı atlarının takibe alındığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan çalışmalarda atların çeşme etrafındaki taşları yaladıklarını gördük. Ayrıca atların bir kısmı bölgede hayvancılık yapan kişilerin koyunları için bırakılan tuzlara ulaşmaya çalışıyorlardı. Bunu görerek atların su ihtiyaçlarını karşıladığı çeşme etrafındaki yerlere 300 kilogram kaya tuzu bıraktık. Sonra hayvanları rahatsız etmemek için foto kapanlar kurarak atları izlemeye aldık. Gördük ki atlar bıraktığımız kaya tuzlarını yalayarak tuz ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra su içmeye gidiyor. Aralıklarla bu tür çalışmalarımız devam edecek."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Karaman'da jandarma ekipleri yılkı atları için belirlenen alana kaya tuzu bıraktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karaman'da jandarma ekipleri yılkı atları için belirlenen alana kaya tuzu bıraktı - Son Dakika
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