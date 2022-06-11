Karaman'da Jandarma Haftası Satranç Turnuvası düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Karaman'da Jandarma Haftası Satranç Turnuvası düzenlendi

11.06.2022 16:21
Karaman'da Jandarma Haftası Satranç Turnuvası düzenlendi

Karaman'da Jandarma Teşkilatı'nın 183'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla satranç turnuvası düzenlendi.

Karaman'da Jandarma Teşkilatı'nın 183'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla satranç turnuvası düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, Piri Reis Kültür Merkezi Satranç Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvada, katılım sağlayan sporculara başarılar diledi.

İl Jandarma Komutanı Mustafa Çetinkaya turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Turnuva, Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek ve Çetinkaya'nın yaptığı ilk hamlelerle başladı.

Karaman ve çevre illerden katılan sporcular 4 kategoride mücadele etti.

YORUMLAR
500
'Özel' öğrencilerden JAKEM'e ziyaret 'Özel' öğrencilerden JAKEM'e ziyaret Eğitimlerini tamamlayan Yunus timlerine sertifikaları törenle verildi Eğitimlerini tamamlayan Yunus timlerine sertifikaları törenle verildi
Kaynak: AA

Jandarma, gençlik, Karaman, Bebek, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karaman'da Jandarma Haftası Satranç Turnuvası düzenlendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:46 Lisede Kur'an-ı Kerim'e tekme atılması tepki çekmişti! Okulun müdürü ve yardımcısı görevden uzaklaştırıldı
15:44 DSİ'ye ait sulama kanalına düşen çocukların cansız bedenine ulaşıldı
15:41 Rıdvan Yılmaz, Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a transfer oldu! Beşiktaş 6.5 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 20 payla anlaşma sağladı
15:36 Kurt ve horozun mücadelesi çok sayıda izlenme ve yorum aldı
15:27 Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza'nın babası yaşamını yitirdi.
15:22 Son seçim anketi yayınlandı! İYİ Parti'nin oy oranındaki yükseliş dikkat çekti
15:15 Denize giren vatandaşları tedirgin eden görüntüler! Vücutlarında siyah lekeler oluştu
14:50 Şenol Güneş, Fransa'da Saint Etienne'nin başına geçmeye hazırlanıyor
14:39 Mükremin Gezgin olayında yeni gelişme! l Sağlık Müdürlüğü hastane için harekete geçti
14:21 TikTok yıldızı Cooper Noriega'nın ölmeden 2 saat önce çektiği video tesadüfün böylesi dedirtti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2022 16:27:16. #1.12#
SON DAKİKA: Karaman'da Jandarma Haftası Satranç Turnuvası düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement