Karaman'da Jandarma Haftası Satranç Turnuvası düzenlendi

Karaman'da Jandarma Teşkilatı'nın 183'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla satranç turnuvası düzenlendi.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, Piri Reis Kültür Merkezi Satranç Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvada, katılım sağlayan sporculara başarılar diledi.
İl Jandarma Komutanı Mustafa Çetinkaya turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.
Turnuva, Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek ve Çetinkaya'nın yaptığı ilk hamlelerle başladı.
Karaman ve çevre illerden katılan sporcular 4 kategoride mücadele etti.
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