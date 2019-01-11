Son Dakika Haberleri: Karaman'da Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Karaman'da Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

51 dakika önce

Karaman'da jandarma tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 şahıs gözaltına alındı.

Karaman'da Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı, System.String[]
Karaman'da jandarma tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 şahıs gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Karaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Dereköy köyünde bulunan Fisandum Barajı mevkisinde uyuşturucu madde sattığı ileri sürülen H.Ş. (28), isimli şüpheliyi takibe aldı. Mahkeme kararı ile şahsın merkez Mümine Hatun Mahallesi'ndeki ikametinde arama yapan jandarma ekipleri, 7 gram kubar esrar, 28 gram kenevir tohumu, 17 adet uyuşturucu hap ve uyuşturucu ticaretinden elde ettiği tahmin edilen bin 550 lira para ele geçirdi. Gözaltına alınan H.Ş., hakkında yasal işlem başlatılmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. - KARAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 01:01 Kaynak: İHA

Jandarma, Karaman, 3. Sayfa
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