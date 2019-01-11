Karaman'da Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı
51 dakika önce
Karaman'da jandarma tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 şahıs gözaltına alındı.
Karaman
'da jandarma tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 şahıs gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Karaman İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Dereköy
köyünde bulunan Fisandum Barajı mevkisinde uyuşturucu madde sattığı ileri sürülen H.Ş. (28), isimli şüpheliyi takibe aldı. Mahkeme kararı ile şahsın merkez Mümine Hatun Mahallesi'ndeki ikametinde arama yapan jandarma ekipleri, 7 gram kubar esrar, 28 gram kenevir tohumu, 17 adet uyuşturucu hap ve uyuşturucu ticaretinden elde ettiği tahmin edilen bin 550 lira para ele geçirdi. Gözaltına alınan H.Ş., hakkında yasal işlem başlatılmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. - KARAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 01:01 Kaynak: İHA
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