Son Dakika Haberleri: Karaman'da Jandarmanın Tarihi Eser Operasyonu

Karaman'da Jandarmanın Tarihi Eser Operasyonu

54 dakika önce

Karaman'da jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda çok sayıda tarihi eser olduğu düşünülen sikke ve obje ele geçirildi.

Karaman'da Jandarmanın Tarihi Eser Operasyonu, System.String[]
Karaman'da jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda çok sayıda tarihi eser olduğu düşünülen sikke ve obje ele geçirildi.

Bir ihbarı değerlendiren Karaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı istihbarat şube müdürlüğü ekipleri merkeze bağlı Alaçatı köyünde ikamet eden K.D'nin (54) evinde arama yaptı.

Evde 227 adet Bizans dönemine ait olduğu düşünülen bronz sikke, 7 adet tarihi obje, bir adet ruhsatsız otomatik av tüfeği, 2 adet ruhsatsız tabanca ile bir adet metal arama dedektörü ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 10:03 Kaynak: AA

Jandarma, Karaman, Güncel
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