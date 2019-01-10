Karaman'da Jandarmanın Tarihi Eser Operasyonu
54 dakika önce
Karaman'da jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda çok sayıda tarihi eser olduğu düşünülen sikke ve obje ele geçirildi.
Karaman
'da jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda çok sayıda tarihi eser olduğu düşünülen sikke ve obje ele geçirildi.
Bir ihbarı değerlendiren Karaman İl Jandarma
Komutanlığına bağlı istihbarat şube müdürlüğü ekipleri merkeze bağlı Alaçatı
köyünde ikamet eden K.D'nin (54) evinde arama yaptı.
Evde 227 adet Bizans dönemine ait olduğu düşünülen bronz sikke, 7 adet tarihi obje, bir adet ruhsatsız otomatik av tüfeği, 2 adet ruhsatsız tabanca ile bir adet metal arama dedektörü ele geçirildi.
Şüpheli gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 10:03 Kaynak: AA
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