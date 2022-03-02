Karaman'da jigololuk vaadiyle dolandırıcılığa 11 tutuklama - Son Dakika

KARAMAN merkezli, İzmir ve İstanbul'da jigololuk vaadiyle dolandırıcılık yapan çeteye yönelik operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 11'i tutuklandı, 4'ü adli kontrolle serbest bırakıldı.

Ermenek Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan, kişileri yüksek miktarda para kazanma ve jigololuk vaadiyle kandıran bir örgütün olduğuna yönelik suç duyurusunun ardından, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çalışma başlattı. Polis, araştırmasında, şüphelilerin İstanbul'un Esenyurt ilçesinde farklı adreslerdeki ofislerden telefonla ulaştıkları kişileri, jigololuk sayesinde yüksek miktarda para kazanabilecekleri ve bu sisteme dahil olmak için de verilen banka hesaplarına yüksek miktarlarda para yatırmalarını söyleyip, ağlarına düşürerek dolandırdıklarını belirledi.