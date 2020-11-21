Karaman'da kaçak akaryakıt operasyonu - Son Dakika

Karaman'da kaçak akaryakıt operasyonu

21.11.2020 12:08
Karaman'da kaçak akaryakıt operasyonu, System.String[]

Karaman'da polisin bir iş yerine düzenlediği operasyonda 9 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Karaman'da polisin bir iş yerine düzenlediği operasyonda 9 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Hamidiye Mahallesinde bulunan bir iş yerinde kaçak akaryakıt hazırlanarak, çevre illerde piyasaya sürüldüğü yönünde duyum alması üzerine operasyon düzenledi. İş yerinde yapılan aramada ise 9 bin litre bidonlara konulmuş kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili U.B. gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı. - KARAMAN

Karaman'da kaçak akaryakıt operasyonu
Karaman'da kaçak akaryakıt operasyonu

Emniyet Müdürlüğü, Akaryakıt, Operasyon, Karaman, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Karaman'da kaçak akaryakıt operasyonu - Son Dakika


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