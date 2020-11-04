Karaman'da kaçak avcılara ceza - Son Dakika

Karaman'da kaçak avcılara ceza
04.11.2020 11:11
Karaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından kaçak av yaparken yakalanan 40 kişiye 66 bin 670 lira para cezası kesildiği bildirildi.
Karaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından kaçak av yaparken yakalanan 40 kişiye 66 bin 670 lira para cezası kesildiği bildirildi.
Müdürlükten yapılan açıklamada, av koruma ekiplerinin Ekim ayı içerisinde yapılan av koruma ve kontrol faaliyetlerinde il genelinde 40 kişiye idari yaptırım kararı düzenlendiği belirtildi.
7 av tüfeği, 2 otomobil, 1 motosiklete el konulduğu ve mülkiyetinin kamuya geçirildiği ifade edilen açıklamada, "8 yaban tavşanı, 5 bıldırcın ve 2 keklik için tazminat cezası uygulanmıştır. Toplam olarak 66 bin 670 lira para cezası uygulandı." ifadelerine yer verildi.
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