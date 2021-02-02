Karaman'da kaçak avlanan 41 kişiye 106 bin 32 lira ceza verildi - Son Dakika

Bu kişilere izinsiz avlandıkları gerekçesiyle 106 bin 32 lira idari para cezası uygulandı.

Ekipler, kırsal alanlarda avlandığını tespit ettiği 41 kişiyi yakaladı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Karaman Şube Müdürlüğü ekipleri, il sınırları içerisinde ocak ayında av koruma kontrol faaliyeti yaptı.

Karaman 'da kaçak avlanan 41 kişiye 106 bin 32 lira ceza uygulandı.

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