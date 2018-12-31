Karaman'da Kaçak İçki Operasyonu
7 dakika önce
Karaman'da düzenlenen kaçak içki operasyonunda, 44 şişe kaçak viski ele geçirildi.
Karaman'da düzenlenen kaçak içki operasyonunda, 44 şişe kaçak viski ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadelesi Şubesi ekipleri, ihbar üzerine merkeze bağlı Mesudiye köyü girişinde plakalsı belirlenen bir otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada 44 şişe bandrolsüz kaçak viski ele geçirildi.
Otomobildeki M.M.Ş. (25) ve A.A.Ş. (20) gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 04:57 Kaynak: AA
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