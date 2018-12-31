Son Dakika Haberleri: Karaman'da Kaçak İçki Operasyonu

Karaman'da Kaçak İçki Operasyonu

7 dakika önce

Karaman'da düzenlenen kaçak içki operasyonunda, 44 şişe kaçak viski ele geçirildi.

Karaman'da Kaçak İçki Operasyonu, System.String[]
Karaman'da düzenlenen kaçak içki operasyonunda, 44 şişe kaçak viski ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadelesi Şubesi ekipleri, ihbar üzerine merkeze bağlı Mesudiye köyü girişinde plakalsı belirlenen bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada 44 şişe bandrolsüz kaçak viski ele geçirildi.

Otomobildeki M.M.Ş. (25) ve A.A.Ş. (20) gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 04:57 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Alkolü Fazla Kaçırınca Direksiyon Başında Sızdı İbrahim Kalın'dan ABD'li Senatör Graham'ın Suriye'den Çekilme Açıklamasına Sert Tepki

Son Dakika! Yılbaşında Köprü ve Otoyollara Zam Yapılmayacak Son Dakika! İstanbul'da Yarından İtibaren Suda Yüzde 15 İndirim Uygulanacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2018 17:04:20. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karaman'da Kaçak İçki Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]