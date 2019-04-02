Son Dakika Haberleri: Karaman'da Kaçak İçki Operasyonu

Karaman'da Kaçak İçki Operasyonu

5 dakika önce

Karaman'da düzenlenen kaçak içki operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Karaman'da Kaçak İçki Operasyonu, System.String[]
Karaman'da düzenlenen kaçak içki operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Jandarma ekipleri merkeze bağlı Çavuşpınarı köyünde kaçak alkol üretildiği ve satıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, köydeki 2 adrese düzenledikleri operasyonda, kaçak alkol ürettiği ve sattığı iddia edilen F.Ü ve M.D'yi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramada, 15 litre etil alkol, 15 litre sahte içime hazır alkol, 1 adet alkol yapımında kullanılan çelik tencere, damıtımda kullanılan bakır kablo ve 1 adet alkolmetre ele geçirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 03:10 Kaynak: AA

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