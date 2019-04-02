Karaman'da Kaçak İçki Operasyonu

Karaman'da düzenlenen kaçak içki operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Karaman'da düzenlenen kaçak içki operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Jandarma ekipleri merkeze bağlı Çavuşpınarı köyünde kaçak alkol üretildiği ve satıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.



Ekipler, köydeki 2 adrese düzenledikleri operasyonda, kaçak alkol ürettiği ve sattığı iddia edilen F.Ü ve M.D'yi gözaltına aldı.



Adreslerde yapılan aramada, 15 litre etil alkol, 15 litre sahte içime hazır alkol, 1 adet alkol yapımında kullanılan çelik tencere, damıtımda kullanılan bakır kablo ve 1 adet alkolmetre ele geçirildi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Son Dakika! 31 Mart Yerel Seçimlerine İlişkin İtiraz Süreci Sona Erdi

Öğrencilere Her Sabah El Öptüren Müdür, AK Parti'den Başkan Oldu

İkinci El Araç Alım Satımında Yeni Dönem Başladı

Seçim Sonuçlarına İtiraz Süreci Nasıl İşleyecek? İşte Cevabı