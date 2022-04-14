Karaman'da kaçak kazı yapan kişi yakalandı - Son Dakika
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Karaman'da kaçak kazı yapan kişi yakalandı

14.04.2022 12:07
Karaman'da kaçak kazı yapan kişi yakalandı

Karaman'ın Ermenek ilçesinde kaçak kazı yapan 1 kişi suçüstü yakalandı.

Karaman'ın Ermenek ilçesinde kaçak kazı yapan 1 kişi suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Güneyyurt beldesinde jandarma ekipleri, D.Ş'nin (53) Yerbağ köyü, Çakal mevkisinde kaçak kazı yaptığı yönünde duyum alması üzerine hemen harekete geçti. Zaman kaybetmeden bölgeye giden ekipler şahsı kazı yaparken yakaladı. Ekipler olay yerinde kazıda kullanılan malzemeler ile şüphelinin üzerinde 1 adet gümüş yüzük, 1 adet define ararken kullanıldığı düşünülen siyah iple bağlanmış çeyrek altın, 1 adet Osmanlı dönemine ait sikke ve 2 adet obje ele geçirdi. Jandarma komutanlığına götürülen şüpheli hakkında "Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanununa Muhalefet" suçundan işlem başlatıldı. Şüpheli şahıs, ifadesi alınarak serbest bırakıldı. - KARAMAN

Karaman'da kaçak kazı yapan kişi yakalandı

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Kaçak Kazı, Güneyyurt, Jandarma, Karaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Karaman'da kaçak kazı yapan kişi yakalandı - Son Dakika


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