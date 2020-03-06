Karaman'da kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı - Son Dakika

Karaman Valisi Fahri Meral başkanlığında, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda toplantı yapıldı.



Tarımsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Toplantı Salonundaki toplantıda konuşan Meral, İçişleri Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan KADES uygulamasının kullanımı konusunda eksikliklerin bulunduğunu belirtti.



Uygulamanın toplum genelinde bilinmesi ve yaygınlaştırılması çalışmalarının daha aktif yürütülmesi gerektiğini ifade eden Meral, İçişleri Bakanlığının başlattığı çalışma ve alınan tedbirler çerçevesinde kadına yönelik şiddet konusunda bir önceki yıla göre ciddi bir azalma olduğunu aktardı.



Meral, konunun yakından takip edilmesi ve il genelinde yaşanan kadına yönelik şiddet olaylarının çözüme kavuşturulması noktasında kurumlar arası iş birliğinin ve gösterilecek hassasiyetin önemini vurguladı.