Karaman'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Değerlendirme Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Karaman'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı, Vali Mehmet Alpaslan Işık başkanlığında yapıldı.
Piri Reis Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı doğrultusunda kurumlar tarafından yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirmeler yapıldı.
Daha sonra "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı" konulu sunum gerçekleştirildi.
Toplantı, katılımcıların görüş ve önerileri ile sona erdi.
Toplantıya, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek ile daire müdürleri de katıldı.
- Kaynak: AA
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