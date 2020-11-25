Karaman'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Değerlendirme Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Toplantıya, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı , Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek ile daire müdürleri de katıldı.

Toplantı, katılımcıların görüş ve önerileri ile sona erdi.

Daha sonra "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı" konulu sunum gerçekleştirildi.

Piri Reis Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı doğrultusunda kurumlar tarafından yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Karaman 'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı, Vali Mehmet Alpaslan Işık başkanlığında yapıldı.

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