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Karaman'da "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" Toplantısı - Son Dakika

Karaman'da "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" Toplantısı

23.01.2022 16:28
Karaman'da "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" Toplantısı

Karaman'da "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyonu Toplantısı", Vali Mehmet Alpaslan Işık başkanlığında gerçekleştirildi.

Karaman'da "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyonu Toplantısı", Vali Mehmet Alpaslan Işık başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik binasında gerçekleştirilen toplantıya Vali Işık'ın yanı sıra Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, KMÜ Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Jandarma Komutanı Mustafa Çetinkaya, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Servet Türegün, Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Hüsamettin Arslan ve ilgili kurum müdürleri katıldı.

Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğünün kurumun tanıtımı ve işleyişi hakkındaki bilgilendirme sunumunun ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından katılımcılara kadına yönelik şiddetle mücadele 2022-2025 İl Eylem Planının amaçları, hedefleri ve yapılması öngörülen çalışmaları içeren bir sunum yapıldı.

Toplantı, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından KADES uygulamasına yönelik yapılan çalışmaları içeren sunumun ardından görüş ve temennilerle sona erdi.

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Mehmet Alpaslan Işık, Cumhuriyet, Jandarma, Karaman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karaman'da 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' Toplantısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karaman'da "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" Toplantısı - Son Dakika
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