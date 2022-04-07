Karaman'da kadına yönelik şiddetle mücadele konuşuldu - Son Dakika
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Karaman'da kadına yönelik şiddetle mücadele konuşuldu

07.04.2022 13:21
Karaman'da kadına yönelik şiddetle mücadele konuşuldu

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı, Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık başkanlığında gerçekleştirildi.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı, Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda, sosyal, toplumsal, dini ve içtimai hayatta kadının yeri ve önemi, toplumu oluşturan aile kavramı içerisinde en önemli unsur olan kadına yönelik şiddet konusu ele alındı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeli, 2022'de kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda ilgili kurumlar tarafından yapılacak çalışmaların değerlendirildiği sunum yaptı.

Vali Işık, eylem planı doğrultusunda bu yıl 20 bin erkeğe aile içi, kadına yönelik şiddet konusunda seminer veya eğitim verilmesinin planlandığını belirtti.

Şehrin farklı noktalarında asılacak pankartlarla konunun daha yoğun şekilde işleneceğini ifade eden Işık, "Bu hafta pazar günü oynanacak olan müsabakada sporcularımız sahaya 'Kadına Yönelik Şiddet İnsanlık Suçudur' pankartıyla çıkacaklar. Vermek istediğimiz mesajın hedefine ulaşması bakımından çok önemli bir etkinlik olacağına inanıyorum. Aynı zamanda maç sırasında ve boşluk anlarında sık sık konuyla ilgili anons edilecek. Bu da erkeklere yönelik verilecek olan eğitimin bir parçası olacak elbette ve faydalı olacağına da inanıyorum." diye konuştu.

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Mehmet Alpaslan Işık, Karaman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karaman'da kadına yönelik şiddetle mücadele konuşuldu - Son Dakika


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