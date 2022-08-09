Alınan bilgiye göre, Tabduk Emre Mahallesi Prof. Dr. Halil Cin Caddesi'ndeki kafeye, plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobilden tabanca ve tüfeklerle ateş açıldı.

Kaynak: AA

Karaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Karaman'da kafeye düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi yaralandı - Son Dakika

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