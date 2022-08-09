Karaman'da kafeye düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Karaman'da kafeye düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi yaralandı

09.08.2022 22:36
Karaman'da kafeye düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi yaralandı

Karaman'da kafeye düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi yaralandı.

Karaman'da kafeye düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tabduk Emre Mahallesi Prof. Dr. Halil Cin Caddesi'ndeki kafeye, plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobilden tabanca ve tüfeklerle ateş açıldı.

Kafenin önünde oturan Sami S, Ahmet Burak C, Necmettin G, Ömer Faruk M, Orhan K. ve Yusuf K. çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yaralılar, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. Şüphelilerin tespit edilip yakalanması için çalışma başlatıldı.

YORUMLAR
500
Karaman'da kafeye silahlı saldırı: 6 yaralı Karaman'da kafeye silahlı saldırı: 6 yaralı Murat Yılmaz, Karaman Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne atandı Murat Yılmaz, Karaman Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne atandı
Kaynak: AA

Karaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karaman'da kafeye düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:18 Boşanacakları öne sürülen Ebru Şallı ve Uğur Akkuş çifti Bebek'te görüntülendi
22:29 AK Partili kadının Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'na sorduğu soru gergin anlara neden oldu
21:56 Kahramanmaraş'ta korkunç vahşet! Ailesinden 4 kişiyi öldürüp kafasına sıktı
21:41 Galatasaray genç kalecisinin sözleşmesini uzatıp Fatih Karagümrük'e kiraladı
21:06 Dünyanın en büyük yılanlarından biriyle bahçesinde karşılaştı
20:25 Dilencilik yapan kadının üstünden çıkan 10 cumhuriyet altını ile 9 bin 165 liraya el konuldu
20:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etmişlerdi! Fenerbahçeli taraftarlar hakkında harekete geçildi
21:49 10 bin kişinin yaşadığı mahallede okul ve cami yok! Mahalleli destek bekliyor
19:55 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 'korsan miting' esprisi: Hepinizi Silivri'ye göndereceğim
19:53 Nesli tükenme tehdidi altında olan bu çiçeği kopartmanın cezası 80 bin lira!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2022 22:36:22. #1.13#
SON DAKİKA: Karaman'da kafeye düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Haberi Paylaş