Karaman'da kahvehanede oyun oynayanlara para cezası - Son Dakika

Karaman'ın Başyayla ilçesinde hijyen kurallarına uymayan bir işletmeye, kahvehanelere ve oyun oynayan 19 kişiye, yeni tip koronavirüsle mücadele önlemlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle idari para cezası uygulandı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, halk sağlığı için önlemlerin titizlikle takip edilmeye devam edileceği belirtildi.

Kaymakam Koray Çelik'in ilçeye bağlı Barçın Yaylası mevkisine denetim gerçekleştirdiği ifade edilen açıklamada, "Kendilerine daha önce 2 kez uyarıda bulunulan 2 kahvehane ve bir işletmeye Kovid-19 kapsamında yeterli hijyen koşullarını sağlamamak ve aykırı olduğu halde oyun oynatmaktan toplam 9 bin 450 lira, oyun oynayan 19 kişiye toplam 14 bin 491 lira olmak üzere toplamda 24 bin 441 lira idari para cezası kesilmiştir" ifadelerine yer verildi.