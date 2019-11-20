Karaman'da kaldırım çalışmaları

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, fen işleri ekiplerinin şehrin farklı bölgelerinde kaldırım çalışmalarına devam ettiğini bildirdi.



Kalaycı, yaptığı açıklamada, belediye ekipleri mevsim şartlarını gözetmeksizin 7 gün 24 saat esasıyla çalışmalarına aralıksız devam ettiğini belirtti.



Kentin her noktasında alt ve üst yapı çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Kalaycı, şunları kaydetti:



"Karamanımızı daha modern, yaşanabilir ve refah seviyesi yüksek bir kent haline getirmek için, mahalle, cadde, sokak ayrımı yapmaksızın tüm ekiplerimizle birlikte yaz kış, gece-gündüz çalışmalarımız sürdürüyoruz. Yaz mevsimi boyunca şehrimizin birçok bölgesinde altyapı çalışması, diğer yandan da asfalt, kaldırım, refüj, kavşak ve yol yapım çalışması gerçekleştirdik. Kış mevsiminde bulunduğumuz bu günlerde de ekiplerimiz durmaksızın çalışmalarını sürdürüyorlar. Vatandaşlarımızın hak ettiği, huzurlu ve refah seviyesi yüksek bir şehirde yaşamaları için var gücümüzle çalışacağız."