Karaman'da kamu araçlarında emniyet kemeri denetimi talimatı - Son Dakika
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Karaman'da kamu araçlarında emniyet kemeri denetimi talimatı

6 saat önce

Karaman Valisi Fahri Meral, resmi araçlar için emniyet kemeri genelgesi yayımladı.

Karaman'da kamu araçlarında emniyet kemeri denetimi talimatı, System.String[]

Karaman Valisi Fahri Meral, resmi araçlar için emniyet kemeri genelgesi yayımladı.


Karaman Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Meral, ülkede son yıllarda alınan tedbirler ve yapılan denetimler sonucunda trafik kazalarının önlenmesinde ve ölümlü ya da yaralanmalı trafik kazalarında ciddi oranda azalma yaşandığını belirtti.


Meral, yaşanan olumlu tabloyu daha iyi noktalara taşımak ve vatandaşlara örnek olmak amacıyla kamuya ait araçlarda emniyet kemeri kullanımının artırılmasının ve yaygınlaştırılmasının büyük önem taşıdığını aktardı.


Kolluk kuvvetlerine emniyet kemeri kullanımı konusunda kamu araçlarının denetimlerinin yapılması konusunda uyarılarda bulunan Meral, şunları kaydetti:


"2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 78. maddesinde sürücülerin ve yolcuların, araçların sürülmesi sırasında koruyucu tertibat kullanmalarının yasal zorunluluk olduğu hükmü bulunmakta olup emniyet kemeri takmayan sürücü ve yolculara aynı kanun gereğince cezai müeyyide uygulanacaktır. Bu kapsamda kolluk kuvvetleri tarafından kullanılan zırhlı araçlar başta olmak üzere kamu görev ve servis araçlarında kamu personelinin ilgili kurum amirleri tarafından gerekli uyarıların ve bilgilendirmenin yapılması bununla birlikte kolluk kuvvetleri tarafından yapılan denetimlerde kamu araçlarının emniyet kemeri uygulaması konusunda denetimlerin yapılarak emniyet kemeri kullanmadığı tespit edilen personel hakkında ise gerekli cezai müeyyidenin uygulanacağının bilinmesini rica ederim."

Karaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 02:06 Kaynak: AA
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