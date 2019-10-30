Son Dakika Haberleri: Karaman'da kamyonet çarpan lise öğrencisi ağır yaralandı
Son Dakika Güncel Karaman'da kamyonet çarpan lise öğrencisi ağır yaralandı

Karaman'da kamyonet çarpan lise öğrencisi ağır yaralandı

34 dakika önce

Karaman'da, yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonet çarpan lise öğrencisi ağır yaralandı.

Karaman'da kamyonet çarpan lise öğrencisi ağır yaralandı, System.String[]

Karaman'da, yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonet çarpan lise öğrencisi ağır yaralandı.


Okan B. (19), yönetimindeki 67 UA 314 plakalı kamyonet, Elmaşehir Mahallesi 2240. Sokak'ta yolun karşısına geçmeye çalışan lise 2. sınıf öğrencisi İlker G.'ye (15) çarptı.

Ağır yaralanan lise öğrencisi, sağlık ekiplerince Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.

Karaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gana'da 12 yaşındaki çocuk üniversiteye başlayacak! En büyük hayali cumhurbaşkanı olmak
Fiat Chrysler ile PSA birleşme görüşmeleri yapıyor Danışmanlarına yer tutturamayan AK Partili vekiller, grup toplantısına erken gitti Deutsche Bank, üçüncü çeyrekte 832 milyon euro zarar etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2019 16:58:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karaman'da kamyonet çarpan lise öğrencisi ağır yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]