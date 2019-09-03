Son Dakika Haberleri: Karaman'da kamyonetin çarptığı yüksek gerilim direği yıkıldı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Karaman'da kamyonetin çarptığı yüksek gerilim direği yıkıldı

10 saat önce

Karaman'da kamyonetin çarptığı yüksek gerilim direği yıkılırken, şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Karaman'da kamyonetin çarptığı yüksek gerilim direği yıkıldı, System.String[]

Karaman'da kamyonetin çarptığı yüksek gerilim direği yıkılırken, şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.


Kaza, saat 14: 00 sıralarında Bucakkışla yolunun 3. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A.T. idaresindeki 70 EN 373 plakalı kamyonet, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole düşerek yüksek gerilim direğine çarptı. Kamyonetin çarptığı yüksek gerilim direği devrilirken, çıkan kıvılcımlar nedeniyle yol kenarındaki kuru otlar tutuştu. Kamyonet sürücüsü son anda araçtan inerek, alevlerin araca sıçramaması için yangın tüpüyle tutuşan kuru otlara müdahale etti. Haber verilmesiyle olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri büyümeden söndürdü.


Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, yıkılan yüksek gerilim direğiyle ilgili MEDAŞ görevlileri çalışma başlattı. - KARAMAN

Karaman, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 04:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kaza anı kamerada: Bağcılar'da yaya geçidindeki genç kıza minibüs böyle çarptı
Ünal Karaman, Şenol Güneş'i yakaladı Kastamonu'da uçuruma yuvarlanan kamyonda 3 kişi yanarak hayatını kaybetti Hava almak için otomobilden inen anne ve kızlarına araba çarptı: Anne can verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.9.2019 03:23:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karaman'da kamyonetin çarptığı yüksek gerilim direği yıkıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]