Karaman'da kanser hastaları için kermes - Son Dakika
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Karaman'da kanser hastaları için kermes

6 saat önce

Karaman'da yeni kurulan "Mutlu Yüzler Eğitim Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ihtiyaç sahibi kanser hastaları için kermes düzenledi.

Karaman'da kanser hastaları için kermes, System.String[]

Karaman'da yeni kurulan "Mutlu Yüzler Eğitim Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ihtiyaç sahibi kanser hastaları için kermes düzenledi.

Kermesin açılışında konuşan Dernek Başkanı Şafak Yamanel, derneğin yardıma ihtiyacı olan insanlara el uzatabilmek maksadıyla kurulduğunu söyledi.

Derneğin daha 15 gün önce kurulduğunu ifade eden Yamanel, şunları kaydetti:

"Karaman ilinde bulunan ihtiyaç sahibi, kanser hastası çocuk ve yetişkin bireylere yönelik olarak; çocuk kanser hastalarımızın eğitimleri, pedagojik destekleri ve ihtiyaçlarının karşılanması ve tüm ihtiyaç sahibi kanser hastaları için çalışmalar ortaya koyacağız. İlk etkinlik olarak tabi kermesi düzenledik. Karaman Sanat Galerisi'ndeki kermesimiz yarın akşama kadar açık kalacak."

Dernek gönüllüsü hanımların hazırladığı kahvaltılık ürünlerin satıldığı kermes açılışına katılan Karaman Valisi Fahri Meral, Milletvekili Selman Oğuzhan Eser kemesin kurdelesini birlikte kesti.

Kermesin açılışına ayrıca AK Parti Merkez İlçe Başkanı Feyzullah Tunç, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Emiş Gönenç, MHP Kadın Kolları Başkanı Öznur Çimen, Karaman Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Arslan, Eski Belediye Başkanlarından Ali Kantürk ve çok sayıda davetli katıldı.

Karaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 03:24 Kaynak: AA
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