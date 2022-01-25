Karaman'da kar etkisini sürdürüyor - Son Dakika

Karaman'da gece saatlerinde başlayan kar etkisini artırarak devam ediyor.

Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Kuğulu ve Atatürk parkları başta olmak üzere kentin birçok yeri, kar nedeniyle beyaza büründü.

Karaman Belediyesi ekipleri, ulaşımın olumsuz etkilenmemesi için ana yollarda, sokak ve caddelerde tuzlama-kar küreme çalışması yaparken, trafik polisleri de ana arterlerde sorun yaşanmaması için önlem alıyor.

Karaman- Konya ve Karaman- Mersin karayollarında ise trafik ekipleri kış lastiği olmayan araçların geçişine izin vermezken, karayolları ekipleri tuzlama ve kar küreme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Karın kentte iki gün daha etkili olması bekleniyor.