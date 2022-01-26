Karaman'da kar nedeniyle hamile ve engelli kamu çalışanlarına 3 gün izin verildi - Son Dakika

Karaman'da etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle kamuda çalışan hamile ve engelliler ile 3 yaş altı çocuğu bulunan kadınlar 2 gün izinli olacak.

Karaman Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, devam eden kar yağışı, aşırı don ve buzlanma nedeniyle hamile, engelli, 3 yaş altı çocuğu bulunan kadın (istisnai kurumlar hariç) ve harp malulü, gazilerden (yüzde 40 üzeri sağlık raporu bulunanlar) kamu görevlilerine 27 Ocak'tan itibaren 2 gün idari izin verildiği belirtildi.

Açıklamada, halk eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinin 27 Ocak'tan itibaren 2 gün süreyle tatil edildiği kaydedildi.