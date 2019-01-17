Karaman'da Kar Temizleme Çalışmaları Devam Ediyor

Karaman'ı etkisi altına alan kar yağışı ile birlikte belediye ekipleri tarafından başlatılan kar temizleme çalışmaları devam ediyor.

Karaman'ı etkisi altına alan kar yağışı ile birlikte belediye ekipleri tarafından başlatılan kar temizleme çalışmaları devam ediyor.



Olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşların karla kaplanan yollarda mağduriyet yaşamaması amacıyla başlatılan kar temizleme çalışmaları; 6 greyder, 6 kar küreme aracı, 8 kepçe, 6 solüsyon ve tuzlama aracı ile 100 personelle, şehrin birçok noktasında yoğun bir çalışma başlatıldı. Karaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler ana arterler başta olmak üzere ara sokak ve caddelerde temizlik çalışmalarını sürdürürken, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de kaldırımlarda kar temizliği başlattı. Özellikle kamu kurum ve kuruluşları, hastane ve eğitim kurumları gibi vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda, kar küreme ve tuzlama çalışmaları aralıksız sürüyor. Belediye ekiplerinin kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüldüğünü belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, "Bugün güne yoğun kar yağışıyla başladık ve kar yağışı durmaksızın devam ediyor. Ekiplerimiz yağışla birlikte greyder, kepçe, kar kürüyücü, solüsyon ve tuzlama araçlarıyla meydana gelebilecek olumsuzlukları önlemek adına durmaksızın çalışmalarını sürdürüyorlar. Ana yollar başta olmak üzere sorun tespit edilen yerlere anında intikal edilerek, kar küreme ile buz önleyici solüsyon ve tuzlama çalışmaları devam edecek. Bu arada vatandaşlarımızdan isteğimiz zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmasınlar ve toplu taşıma araçlarını kullansınlar, soba ve doğalgaz zehirlenmelerine karşı da dikkatli olsunlar" dedi. - KARAMAN

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